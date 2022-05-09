التاريخ كخزّان للخرافات - حسن مدن

2022/05/09 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لتاريخ من حيث هو أحداث ومعارك وصراعات وانتصارات وهزائم أمر تمَّ في الماضي.التاريخ لا يعيد نفسه، وإن فعل فإن ذلك يكون على شكل حال من حالين: المأساة أو السخرية، حسب المقولة الشهيرة.الحدث الجديد، وإن تشابه مع واقعة تاريخية مماثلة، حتى لو جرت في المكان نفسه، هو حاضر، وليس تاريخاً، أو للدقة فإنه يصبح تاريخاً بعد أن يصبح خلفنا، فالحدث الجديد مرّ عبر ملابسات وتفاصيل أخرى غير تلك التي جرى ......





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