"إذا مت في ظروف غامضة".. إيلون ماسك يثير ضجة بتغريدة بعد نشره "رسالة روغوزين"

2022/05/09 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ضجة على منصة "تويتر"، بتغريدة غامضة، جاءت بعد بضع دقائق من تغريدة أخرى قال إنها رسالة من رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين هدد فيها بمحاسبة ماسك

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