وسط عنف دموي.. الفلبينيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

2022/05/09 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الفيليبينيون، الاثنين، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في استحقاق يُعدّ نجل الرئيس السابق، فرديناند ماركوس، المرشح الأوفر حظاً للفوز به ولإعادة عائلته إلى السلطة.

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