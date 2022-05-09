بيل غيتس: الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي

2022/05/09 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال بيل غيتس إنه من المرجح أن ترتفع معدلات الفائدة بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، ناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا وتداعيات جائحة "كوفيد-19".

قال غيتس في برنامج "فريد زكريا جي بي إس" (Fareed Zakaria GPS) على شبكة "سي إن إن": "أخشى أن لدى المراهنين على التباطؤ حجة قوية جداً، وهذا يقلقني كثيراً".

قال الملياردير الخيري، والشريك المؤسس لـ"مايكروسوفت"، إنّ الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، "تأتي في أعقاب الوباء مباشرة، إذ إنّ مستويات الدَّين الحكومي مرتفعة جداً بالفعل، وفي سلسلة التوريد بعض المشكلات بالفعل".

بدأ عديد من البلدان، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، في رفع معدلات الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم.



وقال غيتس، الذي تجعله ثروته البالغة 123 مليار دولار، رابع أغنى شخص في العالم على مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات: "سيؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي".

وخفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى للوباء، وتوقع تضخماً أسرع بسبب الحرب في أوكرانيا، وعودة فرض الصين إغلاقات بسبب الفيروس.

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