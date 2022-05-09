الموسوي: رد الصدر على مبادرة الاطار أغلقت باب الحوار مع الأحزاب الأخرى

2022/05/09 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، استمرار الانسداد السياسي وعدم الخروج من الازمة الراهنة، لافتا الى ان مبادرة الصدر جاءت ردا على مبادرة الاطار وأغلقت الباب للحوار بين الاطار والأحزاب الأخرى كالسيادة والديمقراطي.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي مازال يطرح المبادرات الواحدة تلو الأخرى من اجل الخروج من […]

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