2022/05/09 | 08:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دار كريستيز في جنيف تعرض أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات للبيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/09 | 08:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دار كريستيز في جنيف تعرض أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات للبيع) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دار كريستيز في جنيف تعرض أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات للبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).