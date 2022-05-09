تحركات لترجمة مبادرة الاطار ومحاولات من الثلاثي لاحباطها بمبادرة “مرتدة”

2022/05/09 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية، ان هناك عمل وتحركات من قبل لجان مشكلة من الاطار التنسيقي للتحاور والتباحث مع الكتل السياسية الأخرى لترجمة مبادرة الاطار والذهاب نحو تشكيل الحكومة، وسط تحذيرات من محاولات التحالف الثلاثي لعرقلة ذلك عبر مبادرة أخرى لجر المستقلين نحو تحقيق العدد المطلوب لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية لصالح هذا التحالف.وقال النائب […]

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