الخارجية الإيرانية تعلن عن

2022/05/09 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، عن "زيارة مرتقبة" من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى طهران.

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