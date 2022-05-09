الصفارة العراقية تتواجد في بطولة العالم

2022/05/09 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تسمية الطواقم التحكيمية لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات دون سن 18 عاماً والتي تقام في العاصمة المقدونية سكوبيه والتي ستنطلق للفترة في الثلاثين من شهر تموز المقبل ولغاية العاشر من شهر آب.وحضر العراق ضمن الطواقم التحكيمية التي اختارها الاتحاد الدولي إلى جانب طاقم تحكيم صيني وياباني وذلك من خلال الدوليين خالد شاكروفاضل كاظم .وقال الحكم الدولي خالد شاكر في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ، اليوم الاثنين ، انه "بعد النجاح الكبير الذي حققه الحكم العراقي في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة على مستوى الرجال والسيدات وهو بكل تأكيد يندرج في إطار تقييم صفارة اليد العراقية التي أثبتت جدارتها وستكون متواجدة في بطولة أمم آسيا المقبلة وهي تحضى بدعم الاتحاد الدولي الذي يمتلك مقومات تقييم أداء الحكام ". واضاف شاكر أننا " نتطلع للتواجد في بطولة كأس العالم المقبلة للرجال وهي إحدى أهم البطولات العالمية التي يطمح جميع الحكام للمشاركة فيها ". يذكر أن آخر مشاركة للحكمين كانت في تصفيات كأس العالم التي اختتمت في العاصمة السعودية الرياض وأدارا فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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