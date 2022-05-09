حفل موسيقي في غرفة العمليات.. ما هو أفضل نوع موسيقى خلال إجراء العمليات الجراحية؟

2022/05/09 | 09:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة هايدلبرغ الألمانية إن موسيقى الروك الصاخبة التي يتم تشغيلها في غرفة العمليات يمكن أن تعزز أداء الجراحين.اختبرت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة هايدلبرغ الألمانية، الجراحين المبتدئين، الذين كانوا يجرون عمليات تنظير البطن، من خلال تشغيل أغانٍ بواسطة فرقة AC/DC، وأظهرت النتائج أن موسيقى الهارد روك حسنت بشكل كبير من دقة وسرعة المهام التي يتم أداؤها

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