الطائي: الوضع السياسي يسير باتجاه التعقيد بعد اختلاف المبادرات

2022/05/09 | 09:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الوضع السياسي يسير باتجاه التعقيد بين التحالفات بسبب الاختلاف القائم في المبادرات المطروحة وعدم توافق الأطار التنسيقي والتحالف الثلاثي.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “دولاً داعمة لبعض الأطراف السياسية تدفع باتجاه عدم الذهاب باتجاه الاطار التنسيقي لتحقيق الكتلة الأكبر التي تذهب نحو تشكيل الحكومة”.وأضاف ان “المشروع […]

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