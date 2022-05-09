تراجع نمو صادرات الصين بسبب إغلاقات كوفيد

2022/05/09 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع نمو الصادرات الصينية في شهر أبريل الماضي مع ضعف الطلب العالمي، الأمر الذي كثف الضغط على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم عقب إغلاق السلطات شنغهاي ومدن صناعية أخرى لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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