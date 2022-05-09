تحولت لـ”وزارة دلالة”.. الجبوري: لجنة أبو رغيف تكتمت على فساد الصناعة

2022/05/09 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، الاثنين، ان الفساد الاكبر والاخطر يكمن في وزارة الصناعة، فيما أشار الى أن لجنة أبو رغيف تكتمت على ذلك.وقال الجبوري في حوار متلفز اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، ان ” وزارة الصناعة تحولت من الصناعة والمعادن الى وزارة الدلالة”، مبينا ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم […]

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