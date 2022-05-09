2022/05/09 | 09:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..أغلق العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، شركة نفط المحافظة وحقلها النفطي للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.وذكر مراسل وكالة /المعلومة/، ان “العشرات من الخريجين العاطلين عن العمل اغلقوا شركة نفط المحافظة وحقلها النفطي فجر اليوم للمطالبة بالتعيين على ملاك وزارة النفط.وأشار الى ان، المتظاهرين المحتجين كانوا قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار ومديرية التربية للمطالبة بالتعيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار ومديرية التربية للمطالبة بالتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).