محافظ الديوانية يوجه رسالة عبر (بغداد اليوم) تخص موازنة المحافظة

2022/05/09 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعت حكومة الديوانية المحلية، اليوم الاثنين، إلى إنصاف المحافظة بموازنة العام الحالي ان تم اقرارها حتى تستطيع إدارة المحافظة من تغيير واقعها.

وقال المحافظ زهير الشعلان لـ(بغداد اليوم)، إن "نواب المحافظة ممثليها بمجلس النواب سيطالبون اكثر بموازنة مالية جيدة للمحافظة، كونها لا تمتلك أي موارد مالية أخرى مثل البترودولار أو المنافذ وغيرها من الموارد المالية التي تتمتع بها باقي المحافظات".

وأضاف، أن "الديوانية يجب أن تكون محط أنظار الحكومة العراقية ومجلس النواب وانتشال المحافظة من واقعها الحالي من خلال إنصافها بموازنة مالية جيدة، تستطيع من خلالها بتقديم خدمة اكثر للمواطنين الذين يستحقون الكثير منا كحكومة محلية ونحن بدورنا نعول على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بتخصيص المبالغ الكافية لخدمة المحافظة".

هذا وتعتبر الديوانية من أفقر المحافظات العراقية لقلة التخصيصات المخصصة لها .

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