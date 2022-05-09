النيابة المصرية تكشف تفاصيل فيديو متداول للتحرش بسائحتين أجنبيتين في الأهرامات.. وتأمر بحبس 3 مراهقين

2022/05/09 | 09:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية أنها أمرت بحبس 3 متهمين احتياطيا، وإيداع 10 آخرين بإحدى دور الملاحظة، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة التحرش بسائحتين أجنبيتين بمنطقة الأهرامات.

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