خمسة ملايين تلميذ يؤدون الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية

2022/05/09 | 09:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يؤدي، اليوم الاثنين، خمسة ملايين تلميذ في المرحلة الابتدائية الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022 وسط إجراءات أمنية وخدمية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تلاميذ المرحلة الابتدائية للصفوف غير المنتهية يؤدون اليوم الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، منوها بالتنسيق مع المدراء العامين […]

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