ناسا تتلقى مقترحا لزيارة كوكب أورانوس

2022/05/09 | 09:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اقترحت لجنة مؤثرة من علماء الكواكب الأمريكيين في تقرير جديد، أن ترسل ناسا مركبة فضائية إلى أورانوس، لدراسة تكوين الكوكب وحلقاته وأقماره.انطلاقا من عملية تعرف باسم المسح العقدى تقدم التوصيات السنوية إرشادات وكالة ناسا لتحديد أولويات الأهداف العلمية، وهم دائما ما يستمعون إليها.واقترح العلماء في التوصية التي نشرت من […]

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