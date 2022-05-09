2022/05/09 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… أكد عضو المكتب السياسي لحزب متحدون جعفر حديد، الاثنين، أنه بالرغم من المليارات التي تم تخصيصا لمحافظة نينوى لكنه لم يتم الاستفادة منها.وقال حديد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “هناك جهة سياسية تستحوذ على المشاريع ولديها اليد الطولى في المليارات التي يتم تخصيصها لمحافظة نينوى، وجميع المقاولات والاستثمارات تحال عن طريقها”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحدون: مليارات خصصت للموصل دون فائدة تذكر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحدون: مليارات خصصت للموصل دون فائدة تذكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).