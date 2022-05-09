في سيكولوجية العقل الديني - عباس علي العلي

2022/05/09 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي يتميز الفهم الإنساني للعلاقة الدينية بينه وبين رب الدين بميزتين أساسيتين بغض النظر عن نوع أو مصدر الدين، فهي من جهة علاقة عامودية ومحورية هابطة من قيمة فوقية لقيمة دنيا الغرض منه أن يجر الفوقي الدنيوي له، ومن جهة أخرى يتميز نتاج العلاقة الأولى بضرورة أن يمتد هذا الأثر بعد الأرتباط ليفعل فعلته بشكل أفقي توسعي، بمعنى أن الدنيوي أو المتدني صار يؤمن بعدم وجود منافس حقيقي طالما أنه مرتبط بالعلوي دون وس ......





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