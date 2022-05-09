2022/05/09 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي140 – بداية الفلسفة ربما أصبح من الضروري في الظروف الراهنة لتطور الفكر الفلسفي إعادة النظر في مفاهيم كلاسيكية مثل العبث والعبثية والعدمية واللامعقول والإرتيابية ..



إلخ.



فمن الواضح اليوم أن القضية الأساسية التي يجب طرحها على الساحة الفكرية ليس غياب المعنى ولا ضرورة الكينونة أو عرضية العالم والحياة، وإنما تقويض ضرورة المعنى وضرورة الغائية والتع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبث والطريق المسدود - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبث والطريق المسدود - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).