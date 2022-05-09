تربية البصرة تفتح تحقيقا لمعرفة مصير أموال التوقيفات التقاعدية

2022/05/09 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… فتحت مديرية تربية البصرة، تحقيقا لمعرفة مصير أموال توقيفات المتقاعدين غير المسددة منذ أعوام وتحديد المقصرين.ونظمت الملاكات التربوية من الموظفين والمتقاعدين والمحاضرين المجانيين في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية للمطالبة بمتابعة موضوع تأخر إكمال معاملات المتقاعدين وصرف رواتبهم المتأخرة وتوزيع قطع الأراضي.ونقل صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه […]

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