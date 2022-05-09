2022/05/09 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن صدور وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات في ثلاث محافظات.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت، اليوم، وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم (قرارات أضابير مُعادة)".

واضافت ان "ذلك جاء بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل، ضمن محافظات (ديالى، وصلاح الدين، ونينوى)".

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