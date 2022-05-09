بالأسماء.. أمانة مجلس الوزراء تعلن عن وجبة جديدة من المتضررين المشمولين بالتعويضات

2022/05/09 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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اللجنة المركزية الثانية لتعويض المُتضرّرين تُصدر وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات

أصدرت اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم (قرارات أضابير مُعادة)، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل، ضمن محافظات (ديالى، وصلاح الدين، ونينوى).

الأمانة العامة لمجلس الوزراء9 آيار 2022

https://drive.google.com/file/d/1QDhAKzbJrma7OIiESsiobHGMOmi63PHo/view

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