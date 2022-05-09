البيئة تضع خارطة طريق لزراعة مليون شجرة في الصحراء

2022/05/09 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة البيئة، الاثنين، عن وضع خارطة طريق بالتنسيق مع الجهات الحكومية لزراعة مليون شجرة في المناطق الصحراوية وصولا إلى نهاية العام الحالي.وقال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعتمد خارطة طريق لمواجهة التغيرات البيئية التي أثرت سلبا في مناطق البلاد كافة” […]

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