قصة بطلها “الصرف الصحي”.. احباط سيناريو أبو غريب جديد لتهريب سجناء “الكفل” بدعم دولي

2022/05/09 | 11:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن تفاصيل احباط مخطط كبير لتهريب نزلاء سجن الكفل المحكومين بالاعدام والمؤبد وفق قضايا إرهابية كبيرة، مؤكدا أن المخطط حظي بدعم خارجي كبير.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الساعات الـ48 الماضية شهدت احباط اكبر مخطط لتهريب سجناء محكومين بالاعدام والمؤبد وفق قضايا إرهابية في سجن الكفل بمحافظة بابل”، مبينا […]

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