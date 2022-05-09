رابطة شركات السفر والسياحة تعلن افتتاح الجناح العراقي بمعرض سوق السفر العربي ATM في دبي

2022/05/09 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، اليوم الاثنين، افتتاح الجناح العراقي الرسمي في معرض سوق السفر العربي ATM.

وقال بيان للمكتب الاعلامي والعلاقات العامة للرابطة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجناح العراقي افتتح صباح اليوم في معرض سوق السفر العربي ATM في دبي".

وأضاف، ان "الجناح برعاية وزارة الثقافة والسياحة والاثار - هيئة السياحة العراقية وبإشراف وتنفيذ رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، اذ أن المعرض انطلق بمشاركة شركات سياحة وفنادق عراقية من مختلف المحافظات العراقية".

وعلق رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، حيدر عامر الدجيلي، بالقول، إن "مشاركة الرابطة في المعرض بجناح رسمي يمثل العراق لاول مرة من خلال انعقاد دورات المعارض السابقة، وأن معرض سوق السفر العربي يعتبر من المعارض العربية والعالمية المهمة والتي تشارك فيها شركات ومنظمات متعدد متخصصة في العمل السياحي من جميع دول العالم".

وتابع الدجيلي، أن "الهدف من المشاركة هو ابراز العراق كوجهة سياحية مهمة في الشرق الاوسط والترويج للسياحة الاثارية والتراثية والثقافية ذو اهمية لما تتمتع به ارض بلاد الرافدين من مواقع واثار مهمة ، ونعمل على عقد تفاهمات واتفاقيات تعزز سوق العمل السياحي المشترك والانفتاح على جميع دول العالم".

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