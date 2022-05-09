الكشف عن مخرجات اجتماع المستقلين ومبادرة تلوح بالأفق لإنهاء الأزمة

2022/05/09 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الاثنين، عن نتائج اجتماع النواب المستقلين بشأن أزمة تشكيل الحكومة.وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماع يوم أمس حضره معظم النواب المستقلين وتم الاتفاق فيه على أن تشكيل الحكومة من قبل المستقلين هو استحقاق شعبي بحكم الأصوات التي حصلوا عليها".وأضاف، انه "تم الاتفاق على ان المستقلين هم من سيشكلون الحكومة بطريقتهم وليس بطريقة المبادرتين التي طرحها الإطار والتيار"، مشيراً الى ان "المستقلين يحترمون هذه المبادرات ولكن لا يقبلون بالحصول على منحة من هذه الأحزاب". وتابع، انه "سيتم طرح مبادرة من قبل المستقلين ستكون موجهة للشعب بالدرجة الاولى وللقوى السياسية بالدرجة الثانية بهدف الخروج من الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة".

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