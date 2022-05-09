بوتين في احتفالات

2022/05/09 | 11:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الروسي فلاديمير، الاثنين، الدول الغربية بأنها كانت تستعد لغزو الأراضي الروسية، معتبرا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وجهت "ضربة استباقية للعدوان".

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