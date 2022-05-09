أربيل تكشف عن مشروع سكة حديد بين المحافظات وكردستان

2022/05/09 | 11:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مديرية الطرق والجسور في محافظة أربيل، الاثنين، عن مشروع بإنشاء سكة حديد تربط إقليم كردستان ببقية المحافظات.وقال مدير عام المديرية هونر نوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع ضخم واستراتيجي، وقد تم التشاور والاتفاق بين الوزارات المعنية في الإقليم وبغداد بشأنه”.وأضاف نوري، أن “المشروع يضم 6 مراحل، وحاليا وصل إلى […]

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