العثور على جثة ممثل سوري

2022/05/09 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت جهات التحقيق في مصر، ملابسات

واقعة العثور على جثة ممثل سينمائي سوري

الجنسية داخل شقة مستأجرة في منطقة

الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم.

وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف

الطبي على الممثل الكومبارس

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