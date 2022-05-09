مصائب التكتك في كربلاء من يقف ورائهم : حوادث وتجاوزات ومخالفات يومية(مصور)

2022/05/09 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل شهر رمضان وقعت اربع حوادث مروعة

حسب ما نقله المواطنون والمتسبب فيها

سائقو التكتك من صغار السن او

المتهورين، منها اودت الى القتل مثل

الحادث الذي حصل مقابل دائرة البلدية

وادى الى موت مواطن، واخر صدم

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