ما هي أنواع الثلاسيميا؟

2022/05/09 | 11:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والطحال المُتضخِّم يُزيد سوء حالة فقر الدم .

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