2022/05/09 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد المحلل السياسي يونس الكعبي , الاثنين , أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مهدد بالازاحة من منصبه, مبينا ان هناك عدة أسباب لتنحيه عن المنصب نتيجة الأخطاء والسلوكيات التي ارتكبها الحلبوسي.وقال الكعبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “السلوكيات التي مارسها ومازل يمارسها أدت الى بروز تذمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: الحلبوسي مهدد بازاحته من رئاسة البرلمان لهذه الأسباب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: الحلبوسي مهدد بازاحته من رئاسة البرلمان لهذه الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).