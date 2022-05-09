في ذكرى هزيمة النازيين.. خطابان لزيلينسكي وبوتين

2022/05/09 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تدع روسيا "تستأثر بالانتصار على النازية" عام 1945، في وقت تنظم روسيا عرضا عسكريا ضخما احتفالا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

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