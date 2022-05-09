2022/05/09 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مصرف الرشيد يحذر التعامل مع المكاتب الوهمية لمنح السلف والقروض » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:43

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