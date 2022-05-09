“ارضة” المستقلين تنخر كرسي الحلبوسي وتوقعات بسقوطه بعد قبولهم المبادرة

2022/05/09 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر نيابي، الاحد، عن تفاصيل المباحثات السياسية بين القوى النيابية المستقلة، مبينا أن المستقلين سيطالبون باعادة النظر بهيئة رئاسة البرلمان فضلا عن توفير الضمانات.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المستقلين سيطالبون بضمانات للانضمام الى اي طرف سياسي، فضلا عن طرح إعادة النظر في إدارة رئاسة البرلمان”.واضاف ان “المستقلين في اجتماعات مستمرة […]

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