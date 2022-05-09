الرافدين يصدر بياناً بشأن سلفه وقروضه الممنوحة للموظفين والمواطنين

2022/05/09 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، استمراره في منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين وللمواطنين.

وقال المصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تحدثت عن ايقاف استلام وترويج طلبات منح السلف غير صحيحة اطلاقا".

وأضاف، ان "التقديم على السلف يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

ولفت البيان الى ان "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية تبدأ من 5 مليون وحتى 50 مليون اما سلف المتقاعدين تكون من 5 مليون وحتى 25 مليون".

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