مسؤولة أمريكية عما ستقوم به طالبان في حال لم تلتزم الأفغانيات بالبرقع: رسالة تقشعر لها الأبدان

2022/05/09 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المبعوثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن قرار طالبان الجديد الذي يأمر النساء الأفغانيات بتغطية وجوههن "غير معقول"، وذلك في مقابلة مع مذيع CNN، جيك تابر.

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