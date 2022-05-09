اطلاق تطبيق يساعد على اكتشاف سرطان الجلد

2022/05/09 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف عن تطبيق مدعوم بالذكاء الصطناعي يمكن أن يساعد في اكتشاف علامات السرطان المبكر، لمساعدة المستخدمين على تتبع التغييرات التي تطرأ على بشرتهم.ويستخدم حوالي 50000 شخص تطبيق Miiskin في أستراليا، حيث تم إطلاقه لأول مرة، ومنذ ظهوره لأول مرة، طرح ميزات إضافية لمساعدة المستخدمين على تتبع العلامات الجديدة والشامات ومشاكل […]

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