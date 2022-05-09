الداخلية: سوق المخدرات في العراق الأرخص عالمياً!

2022/05/09 | 12:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، الاثنين، عن أن المواد المخدرة تعد “الأرخص” في العراق مقارنة بباقي دولة العالم، بهدف سرعة انتشارها وتداولها بين الشباب، في حين أكدت القبض على أكثر من 5 آلاف متهم بالتعاطي والترويج خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام.وقال مدير إعلام المديرية، العقيد بلال […]

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