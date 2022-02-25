2022/05/09 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :أياد السماوي

خمسة وسبعون يوما مضت على قرار المحكمة

الاتحادية العليا المرّقم ( 59 / اتحادية /

2012 وموحدتها 110 / اتحادية / 2019 ) المؤرّخ

في 25 / 2 / 2022 ..



ولا زالت حكومة الإقليم على

موقفها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا أمل مطلقا في التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية العليا ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا أمل مطلقا في التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية العليا ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).