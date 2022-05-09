الأنواء الجوية تحدد موعداً قريباً لعودة الغبار: يستمر لأربعة أيام!

2022/05/09 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم الاثنين، توقعاتها

لحالة الطقس في عموم مناطق العراق،

مشيرةً إلى أن طقس اليوم سيكون صحواً،

بينما طقس الأيام الأربعة المقبلة،

سيشهد تصاعداً للغبار في المنط

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