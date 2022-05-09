"التحرش" في الأهرامات.. اعتراف متهمين اثنين برغبتهم في "التصوير مع السائحات"

2022/05/09 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال تداعيات المقطع المصور الذي أثار غضب الرأي العام في مصر تتوالى، بعد اعتقال السلطات المختصة اعتقال 13 شخصا تعرضن لسائحات أجنبيات في منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة.

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