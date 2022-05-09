كاميرا “سناب شات” الطائرة لالتقاط صور السيلفي

2022/05/09 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تسعى شركة تطبيق “سناب شات” إلى تقديم خاصية جديدة تماما لاستعادة اهتمام المستخدمين بالتطبيق في مواجهة المنافسة الشرسة من المنصات الأخرى مثل “تيك توك” و”إنستغرام”.وتختبر شركة التطبيق كاميرا صغيرة للغاية طائرة لتسهيل التقاط وتبادل الصور بين المستخدمين.وأكد إيفان شبيغل الشريك المؤسس لـ”سناب شات” أن الشركة تطور كاميرا بالغة الصغر […]

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