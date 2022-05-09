2022/05/09 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القضاء يصدر بياناً بشأن تفاصيل تفجير سيارة في الجانب الايسر لمدينة الموصل » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:53

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