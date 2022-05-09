الكشف عن صفقة سرية بين الكاظمي والبارزاني لتسليم سنجار للبيشمركة

2022/05/09 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف الخبير الأمني ماهر عبد جودة , الاثنين , عن وجود تواطؤ وصفقة خلف الأبواب المغلقة بين رئبس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لاعادة انتشار البيشمركة في قضاء سنجار.وقال جودة في تصريح لـ / المعلومة/، “إننا لدى مراقبتنا ما يجري في قضاء سنجار من […]

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