ولادة توأم متلاصق لأول مرة في مستشفى اليرموك التعليمي

2022/05/09 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مستشفى اليرموك، اليوم الاثنين، عن ولادة اول توأم سيامي متلاصق بعملية قيصرية أجراها الفريق الطبي.

وقالت استشارية نسائية وتوليد الدكتورة ذكرى محسن سهيل حسب بيان صدر عن المستشفى وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فريق طبي متخصص نسائية وتوليد في مستشفى اليرموك التعليمي أجرى عملية قيصرية وولادة توأم متلاصق ذكور ولادة سيامية".

وأضافت ان "المريضة أدخلت الى المستشفى كحالة طارئة وكانت تعاني من الام واعراض ولادة حيث اجريت لها كافة الفحوصات اللازمة"، مبينة انه "بناءً على نتائج الفحوصات تم ادخال المريضة الى صالة العمليات حيث تم ولادة التوأم المتلاصق في منطقة البطن وادخالهم الى ردهة إنعاش الأطفال حديثي الولادة من قبل شعبة الخدج والام و طفليها بحالة صحية جيدة ".

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