انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية بعموم العراق

2022/05/09 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية في المحافظات كافة للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وذكرت وزارة التربية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مئات الآلاف من التلاميذ توجهوا صباح اليوم ، الأثنين، الى المدارس لأداء الامتحانات النهائية وسط اجراءات وتدابير وقائية حفاظاً على سلامتهم معربةً عن شكرها للمعلمين والمدرسين المراقبين للقاعات ولجان الإشراف المتواجدة معهم لإدارتهم الامتحان بكل كفاءة واقتدار".

وأعرب وزير التربية، علي حميد الدليمي، بحسب البيان، عن "أمله بأن يحقق جميع التلاميذ النجاح والموفقية والمضي في اكمال مشوارهم العلمي بما يخدم مستقبل بلدنا العزيز".

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