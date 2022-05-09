تعرف على الخضروات التي تساعد على تعزيز صحة العظام

2022/05/09 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعطي الهيكل العظمي للإنسان شكله المميز والصلب للجسم وتتصل بالهيكل العظمي العضلات والأربطة والأوتار، وتعتبر العظام محور الحركة في جسم الإنسان.وتبدأ العظام مع التقدم بالعمر بالضعف، وبحسب الخبراء فإن هذا الضعف يحدث في عمر مبكر وهو الثلاثينيات من العمر، مما يعني أهمية الاهتمام بصحة العظام وتناول الأغذية التي تدعم الهيكل […]

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